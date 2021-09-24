Сульшер: «Де Хеа раньше завершил отпуск. Он хотел быть лучшей версией самого себя»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался об игре голкипера Давида Де Хеа.
«Он позвонил мне летом, сказал, что хочет досрочно закончить отпуск и начать предсезонку. Он хотел быть лучшей версией самого себя. Он много работал и сейчас сосредоточен и хорошо себя чувствует физически и психологически», — цитирует Сульшера Daily Mail.
Завтра, 25 сентября, «МЮ» сыграет с «Астон Виллой» в матче 6-го тура АПЛ. Начало — в 14.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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