Жоржиньо рассказал, что мог перейти из «Наполи» в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Челси» Жоржиньо мог перейти из «Наполи» в «Манчестер Сити», сообщает BT Sport.
29-летний итальянец в интервью рассказал, что он был близок к тому, чтобы в 2018 году перейти в «Манчестер Сити» вместо «Челси».
Жоржиньо провел за «Челси» 148 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю