СМИ: "Манчестер Сити" не заинтересован в трансфере Бруну Фернандеша

"Манчестер Сити" опроверг информацию о возможном переходе в клуб полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша​.

– "Манчестер Сити" не интересуется и никогда не был заинтересован в Бруну Фернандеше. Клуб не планирует делать предложение по футболисту и никогда не имел такого намерения, – приводит заявление "горожан" A Bola.

Основным претендентом на 24-летнего португальца считается "Манчестер Юнайтед". "МЮ" объявит о переходе Фернандеша сразу после финала Лиги наций. Сумма трансфера составит от 62 до 72 миллионов фунтов стерлингов.

В сезоне 2018/19 Бруну Фернандеш провел за "Спортинг" 53 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 18 результативных передач.