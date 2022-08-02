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Сегодня, 07:55

Слонина подписал контракт с «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина продолжит карьеру в «Челси». Как написал в Twitter журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб заключил с 18-летним американцем польского происхождения контракт на 6 лет.

Однако голкипер продолжит выступать за клуб MLS на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

В этом сезоне Слонина сыграл в 23 матчах и пропустил 28 голов. На его счету 10 игр без пропущенных мячей.

Футбол
ФК Челси
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