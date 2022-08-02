Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» до первого тура АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен покинуть манкунианский клуб до первого тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает AS.

По информации источника, попытки агента 37-летнего португальца Жорже Мендеша найти своему клиенту новый клуб пока не привели к желаемому результату.

Отмечается, что, вероятнее всего, нападающий начнет сезон в «МЮ».

При этом конкретного интереса к Роналду не проявил ни один из клубов, на которые выходил агент: «Атлетико», «Бавария», «Барселона», «Наполи», «Челси».

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

7 августа «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» сыграет с «Брайтоном» в матче первого тура АПЛ.