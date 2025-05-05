«Сити» интересуется полузащитником «Ноттингема» Гиббс-Уайтом

«Манчестер Сити» проявляет интерес к английскому полузащитнику «Ноттингем Форест» Моргану Гиббс-Уайту, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что клуб намерен продолжать переговоры о переходе 25-летнего игрока, который является одной из главных целей на следующее трансферное окно.

Личные условия контракта с футболистом согласовать должно быть несложно, однако переговоры с представителями «Ноттингема» затруднены, так как клуб не собирается отпускать игрока.

В текущем сезоне Морган Гиббс-Уайт принял участие в 34 матчах на клубном уровне, забив пять голов и отдав девять результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.