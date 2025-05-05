«Арсенал» рассматривает возможность перехода Родриго

Форвард «Реала» Родриго может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Relevo.

По сведениям источника, лондонцы интересуются возможным переходом 24-летнего бразильца. Также на игрока претендует «Манчестер Сити».

Ранее издание сообщало, что «Реал» готов расстаться с Родриго за 100 миллионов евро.

Контракт Родриго истекает летом 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету 13 голов и 10 результативных передач в 50 матчах.