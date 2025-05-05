Футбол
5 мая, 08:47

Пять клубов АПЛ хотят подписать Шешко

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пять клубов АПЛ заинтересованы в трансфере Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг», сообщает TBR Football.

По данным источника, словенским форвардом заинтересовались «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». При этом наиболее вероятным претендентом на игрока считается «Арсенал»: предполагается, что Шешко сможет хорошо вписаться в игровую стратегию Микеля Артеты.

«Арсенал» предлагал Шешко контракт еще летом прошлого года, но тогда футболист отказался и продлил соглашение с «РБ Лейпциг». Однако в нынешнем сезоне он заявил, что готов перейти в стан «канониров».

В текущем сезоне Шешко принял участие в 43 матчах, забив 21 гол и отдав шесть результативных передач.

