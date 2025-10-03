Савиньо подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с полузащитником Савиньо.
Новое соглашение 21-летнего бразильца рассчитано на шесть лет — до конца сезона-2030/2031.
Савиньо выступает за «горожан» с лета 2024 года. В текущем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.
Новости