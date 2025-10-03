«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Бентанкуром
Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба лондонцев.
Точный срок нового соглашения не раскрывается. Предыдущий договор 28-летнего уругвайца истекал летом 2026 года.
Бентанкур выступает за «Тоттенхэм» с 2022 года. В текущем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах и не отмечался результативными действиями.
Новости