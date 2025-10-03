Футбол
3 октября, 23:57

«Борнмут» благодаря дублю Семеньо победил «Фулхэм» и поднялся на второе место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Борнмут» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче 7-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 70-й минуте открыл защитник лондонцев Райан Сессеньон. Спустя восемь минут хозяева отыгрались благодаря голу Антуана Семеньо. На 84-й минуте Джастин Клюйверт вывел «Борнмут» вперед, а окончательный счет в концовке установил Семеньо, оформивший дубль.

«Борнмут» (14 очков) до 5 матчей продлил серию без поражений в АПЛ и поднялся на второе место в лиге. «Фулхэм» (8) идет 11-м в турнирной таблице.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 7-й тур.
03 октября, 22:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
3:1
Фулхэм

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Борнмут
ФК Фулхэм
Савиньо подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2
 Борнмут 7 4 2 1 11-8 14
3
 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
4
 Кр. Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
5
 Тоттенхэм 6 3 2 1 11-4 11
6
 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
7
 Ман. Сити 6 3 1 2 14-6 10
8
 Брайтон 6 2 2 2 9-9 8
9
 Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8
10
 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
11
 Челси 6 2 2 2 11-8 8
12
 Лидс 6 2 2 2 6-9 8
13
 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14
 МЮ 6 2 1 3 7-11 7
15
 Ньюкасл 6 1 3 2 4-5 6
16
 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17
 Нот. Форест 6 1 2 3 5-10 5
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 6-14 4
19
 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 4-13 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.10 22:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 1
4.10 14:30
Лидс – Тоттенхэм
 - : -
4.10 17:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
4.10 17:00
МЮ – Сандерленд
 - : -
4.10 19:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
5.10 16:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
5.10 16:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
5.10 16:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
5.10 16:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.10 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Холанн

Эрлин Холанн

Манчестер Сити

 8
Антуан Семеньо

Антуан Семеньо

Борнмут

 6
Джейдон Энтони

Джейдон Энтони

Бернли

 4
П
Джек Грилиш

Джек Грилиш

Эвертон

 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Сандерленд

 3
Эль-Хаджи Малик Диуф

Эль-Хаджи Малик Диуф

Вест Хэм

 3
И К Ж
Рейнилдо Мандава

Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 5 1 1
Тоте Гомеш

Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 6 1 1
Тревор Чалоба

Тревор Чалоба

Челси

 6 1 1
Вся статистика

