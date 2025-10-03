«Борнмут» благодаря дублю Семеньо победил «Фулхэм» и поднялся на второе место в АПЛ

«Борнмут» на своем поле обыграл «Фулхэм» в матче 7-го тура АПЛ — 3:1.

Счет на 70-й минуте открыл защитник лондонцев Райан Сессеньон. Спустя восемь минут хозяева отыгрались благодаря голу Антуана Семеньо. На 84-й минуте Джастин Клюйверт вывел «Борнмут» вперед, а окончательный счет в концовке установил Семеньо, оформивший дубль.

«Борнмут» (14 очков) до 5 матчей продлил серию без поражений в АПЛ и поднялся на второе место в лиге. «Фулхэм» (8) идет 11-м в турнирной таблице.