«Астон Вилла» на выезде обыграла «Вест Хэм»

«Астон Вилла» в матче 1-го тура чемпионата Англии обыграла на выезде «Вест Хэм» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Амаду Онана и Джон Дюран, у лондонцев пенальти реализовал Лукас Пакета.

В следующем матче «Астон Вилла» 24 августа сыграет с «Арсеналом», «Вест Хэм» в этот же день встретится с «Кристал Пэлас».