С «Дерби Каунти» Уэйна Руни снято еще 9 очков. Ранее клуб лишили 12 баллов

Клуб английского чемпионшипа «Дерби Каунти» лишен 9 очков из-за нарушения регламента лиги по «прибыльности и финансовой стабильности», сообщает Sky Sports.

Ранее с английского клуба, в котором в начале сезона было введено внешнее управление, было снято 12 очков.

В общей сложности с команды снято 21 очко. «Дерби» занимает последнее 24-е место в турнирной таблице чемпионшипа с показателем «-3» очка.

Напомним, что главным тренером «Дерби Каунти» является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.