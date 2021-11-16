С «Дерби Каунти» Уэйна Руни снято еще 9 очков. Ранее клуб лишили 12 баллов
18:17
Клуб английского чемпионшипа «Дерби Каунти» лишен 9 очков из-за нарушения регламента лиги по «прибыльности и финансовой стабильности», сообщает Sky Sports.
Ранее с английского клуба, в котором в начале сезона было введено внешнее управление, было снято 12 очков.
В общей сложности с команды снято 21 очко. «Дерби» занимает последнее 24-е место в турнирной таблице чемпионшипа с показателем «-3» очка.
Напомним, что главным тренером «Дерби Каунти» является бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни.
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