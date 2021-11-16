Лэмпард хотел бы возглавить «Лестер» в случае ухода Роджерса в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заинтересован в работе в «Лестер», сообщает Eurosport.

По информации источника, 43-летний специалист хотел был бы возглавить «Лестер» в случае, если команду покинет нынешний главный тренер Брендан Роджерс.

Напомним, что Роджерс является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», оттуда в ближайшее время могут уволить Уле Гуннара Сульшера.

Ранее сообщалось, что Лэмпард отказался возглавить «Норвич».