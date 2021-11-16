Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Лэмпард хотел бы возглавить «Лестер» в случае ухода Роджерса в «Манчестер Юнайтед»

16:39
Теги:

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заинтересован в работе в «Лестер», сообщает Eurosport.

По информации источника, 43-летний специалист хотел был бы возглавить «Лестер» в случае, если команду покинет нынешний главный тренер Брендан Роджерс.

Напомним, что Роджерс является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», оттуда в ближайшее время могут уволить Уле Гуннара Сульшера.

Ранее сообщалось, что Лэмпард отказался возглавить «Норвич».

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.co.uk/football/premier-league/2021-2022/frank-lampard-ready-to-swoop-if-leicester-boss-brendan-rodgers-heads-to-manchester-united-transfer-n_sto8629942/story.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Газзаев обвел тяжелым взглядом: никогда тебе не прощу этот промах!» 25 лет золотому матчу «Спартак» — «Алания»
Армения сообщила о погибших в результате обострения с Азербайджаном
0