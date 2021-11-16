Лэмпард хотел бы возглавить «Лестер» в случае ухода Роджерса в «Манчестер Юнайтед»
16:39
Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заинтересован в работе в «Лестер», сообщает Eurosport.
По информации источника, 43-летний специалист хотел был бы возглавить «Лестер» в случае, если команду покинет нынешний главный тренер Брендан Роджерс.
Напомним, что Роджерс является одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», оттуда в ближайшее время могут уволить Уле Гуннара Сульшера.
Ранее сообщалось, что Лэмпард отказался возглавить «Норвич».
Дополнительная информация:
https://www.eurosport.co.uk/football/premier-league/2021-2022/frank-lampard-ready-to-swoop-if-leicester-boss-brendan-rodgers-heads-to-manchester-united-transfer-n_sto8629942/story.shtml
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