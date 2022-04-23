Криштиану Роналду посвятил гол в ворота «Арсенала» умершему при рождении сыну

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил мяч в матче 34-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом».

37-летний португалец посвятил свой гол сыну, который скончался при рождении.

Отметим, что на седьмой минуте встречи, проходящей на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, болельщики «Арсенала» почтили память умершего новорожденного сына нападающего минутой аплодисментов.

Ранее Роналду также поддержали болельщики «Ливерпуля» в матче 33-го тура АПЛ.