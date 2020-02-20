Рондон мог перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Дальнь Ифан» Саломон Рондон подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» интересовался им в январе.

— Кое-что было. Дыма без огня не бывает. Это были очень настойчивые слухи. В конце концов, из этого ничего не вышло, — цитирует Рондона Manchester Evening News. — Они начали переговоры с моим агентом, и я просто сидел на телефоне в ожидании решения. Мое согласие могло потребоваться для юристов. Но затем я увидел, что они подписали Игало. Наши переговоры не дошли до того, чтобы они выдвинули предложение.

30-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 11 матчей в китайской Суперлиге и забил пять мячей при трех голевых передачах. Ранее он уже выступал в Англии за «Ньюкасл» и «Вест Бромвич». В России он играл за «Зенит» и «Рубин».