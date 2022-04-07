Роналду ответил раскритиковавшему его Уэйну Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отреагировал на критику бывшего одноклубника Уэйна Руни.

Ранее тренер «Дерби» сказал, что 37-летний португалец способен забивать, но клубу нужны молодые игроки.

В комментариях к фотографии экс-игрока и Джейми Каррагера Роналду написал: «Два завистника».