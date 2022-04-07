Главный тренер «Ньюкасла» опроверг слухи о возможной продаже Сен-Максимена

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи опроверг слухи о возможной продаже форварда Аллана Сен-Максимена.

«Аллан очень талантлив, и, конечно же, входит в долгосрочные планы нашего клуба», — приводит Sky Sports слова Хоуи.

Ранее сообщалось, что Сен-Максимен может перейти в «Астон Виллу» в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Сен-Максимен забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Ньюкасл». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28,8 миллиона фунтов.