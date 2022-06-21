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Сегодня, 23:52

Нападающий «Ливерпуля» Минамино перейдет в «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино перейдет в «Монако». Игрок уже согласовал 5-летний контракт с клубом, сообщает RMC Sport.

В минувшем сезоне 27-летний Минамино провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.

Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.

Такуми Минамино
ФК Ливерпуль
ФК Монако
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