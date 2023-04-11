«Вест Хэм» рассматривает Галлахера из «Челси» и Филлипса из «Манчестер Сити» на замену Райсу

«Вест Хэм» определил приоритетные кандидатуры на замену Деклану Райсу, который может покинуть команду летом, сообщает Evening Standard.

По информации источника, «молотобойцы» рассматривают варианты с подписанием полузащитника «Челси» Конора Галлахера и хавбека «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса. «Вест Хэм» постарается осуществить один из трансферов, если останется в АПЛ по итогам сезона.

Лондонцы с 30 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 29 матчей.