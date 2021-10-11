Агбонлахор посоветовал «Ньюкаслу» приобрести Коутиньо и Рэмзи

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор дал новому руководству «Ньюкасла» советы по усилению состава.

«Я бы нацеливался на таких игроков, которым не придется платить невероятные деньги. Подписал бы Рэмзи. Аарон остается хорошим футболистом, несмотря на то что в «Ювентусе» у него не очень складывается. Также взял бы Коутиньо. В «Барселоне» он играет не так, как должен. Они отпустят его за любые деньги, потому что до сих пор не расплатились за него с «Ливерпулем», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.