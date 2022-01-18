Тухель высказался об адаптации Лукаку в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался по поводу адаптации нападающего Ромелу Лукаку к игре лондонского клуба.

«Он ключевой футболист, давление всегда будет. Никто не может оказать на него больше влияния, чем он сам. Мы должны найти баланс на фоне завышенных ожиданий и давления, чтобы он был достаточно расслаблен и показывал свой уровень.

Не стоит ли адаптировать игру команды под Лукаку? Это неправильный вопрос, потому что речь идет о концентрации на одном футболисте. Он ключевой игрок, и мы хотим, чтобы он им оставался, но это не тот подход», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

В этом сезоне 28-летний футболист провел 14 матчей в АПЛ, забив пять голов.