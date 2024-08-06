«ПСЖ» ведет переговоры с «МЮ» по поводу трансфера Санчо

«ПСЖ» хочет приобрести нападающего Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По данным источника, парижане ведут переговоры о трансфере вингера. Сам футболист готов продожить карьеру в парижском клубе.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Этим летом 24-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2026 года.