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Сегодня, 21:32

«ПСЖ» ведет переговоры с «МЮ» по поводу трансфера Санчо

Виктория Кравченко
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«ПСЖ» хочет приобрести нападающего Джейдона Санчо у «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

По данным источника, парижане ведут переговоры о трансфере вингера. Сам футболист готов продожить карьеру в парижском клубе.

Вторую половину прошлого сезона Санчо провел в дортмундской «Боруссии». В 21 матче за «шмелей» англичанин забил три мяча и отдал столько же результативных передач.

Этим летом 24-летний футболист вернулся в «Манчестер Юнайтед», контракт с которым рассчитан до 30 июня 2026 года.

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