Йоро: «Это не то начало, которое я хотел, но таков футбол»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро обратился к болельщикам после операции по поводу травмы стопы. Игрок получил повреждение в товарищеском матче против «Арсенала».
«Это не то начало, которое я хотел, но таков футбол... Операция прошла хорошо. Спасибо за ваши многочисленные сообщения поддержки. Теперь время для терпения и реабилитации. Скоро увидимся, сильнее», — написал Йоро в Twitter.
Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Лилля». Сообщалось, что на трансфер французского защитника английский клуб потратили около 62 миллионов евро.
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11
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|0
|0
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|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
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20
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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|18.08
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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Челси – Ман. Сити
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Лестер – Тоттенхэм
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