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Романо: Альварес перейдет из «Манчестер Сити» в «Атлетико» за 95 миллионов евро

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Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес принял пятилетний контракт от мадридского «Атлетико», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным журналиста, «матрасники» заплатят за трансфер 24-летнего футболиста 75 миллионов евро в виде фиксированной суммы и еще 20 млн евро в качестве бонусов.

Хулиан Альварес выступает за «Манчестер Сити» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил 19 голов и сделал 13 результативных передач в 54 матчах за команду во всех турнирах.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Сити
Хулиан Альварес
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13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
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