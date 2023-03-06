Поттер встал на защиту нападающего «Челси» Хаверца
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер встал на защиту нападающего своей команды Кая Хаверца на фоне критики со стороны болельщиков клуба.
«Слишком просто выделить отдельных людей и обвинить их в неудачах команды, например Кая Хаверца. Я ему доверяю. Считаю, что нам нужно лучше атаковать как команда. Это моя ответственность», — приводит слова Поттера Sky Sports.
В текущем сезоне 23-летний немец сыграл за «Челси» в 32 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
«Аристократы» располагаются 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка за 25 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|26
|20
|3
|3
|59-25
|63
|
2
|Ман. Сити
|26
|18
|4
|4
|66-25
|58
|
3
|МЮ
|25
|15
|4
|6
|41-35
|49
|
4
|Тоттенхэм
|26
|14
|3
|9
|46-36
|45
|
5
|Ливерпуль
|25
|12
|6
|7
|47-28
|42
|
6
|Ньюкасл
|24
|10
|11
|3
|35-17
|41
|
7
|Фулхэм
|25
|11
|6
|8
|36-31
|39
|
8
|Брайтон
|23
|11
|5
|7
|43-29
|38
|
9
|Брентфорд
|23
|8
|11
|4
|37-30
|35
|
10
|Челси
|25
|9
|7
|9
|24-25
|34
|
11
|Астон Вилла
|25
|10
|4
|11
|31-38
|34
|
12
|Кр. Пэлас
|25
|6
|9
|10
|21-32
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|26
|7
|6
|13
|19-35
|27
|
14
|Нот. Форест
|25
|6
|8
|11
|20-44
|26
|
15
|Лестер
|25
|7
|3
|15
|36-43
|24
|
16
|Вест Хэм
|25
|6
|5
|14
|23-33
|23
|
17
|Лидс
|25
|5
|7
|13
|29-40
|22
|
18
|Эвертон
|26
|5
|7
|14
|19-38
|22
|
19
|Саутгемптон
|25
|6
|3
|16
|20-41
|21
|
20
|Борнмут
|25
|5
|6
|14
|24-51
|21
|4.03
|15:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|2 : 0
|4.03
|18:00
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 2
|4.03
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|4 : 0
|4.03
|18:00
|
Челси – Лидс
|1 : 0
|4.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
|1 : 0
|4.03
|20:30
|
Саутгемптон – Лестер
|1 : 0
|5.03
|17:00
|
Нот. Форест – Эвертон
|2 : 2
|5.03
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|7 : 0
|6.03
|23:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|18
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|14
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|24
|1
|6
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|5
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|23
|1
|4