Салах — о рекорде по голам за «Ливерпуль» в АПЛ: «Это достижение всегда было у меня на уме»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился эмоциями после того, как побил рекорд по голам в АПЛ за свою команду.

В матче против «Манчестер Юнайтед» (7:0) египтянин оформил дубль и превзошел достижение Робби Фаулера (128) по числу голов за «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Теперь на счету Салаха 129 мячей.

«Это нечто очень особенное, я не могу по-другому описать свои эмоции. Это достижение всегда было у меня на уме с момента, как я перешел сюда. Думаю, после своего первого сезона, когда я забил 32 гола в АПЛ, я всегда стремился покорить этот рекорд. Покорить его сегодня против «Юнайтед» и с таким результатом — это невероятно», — приводит слова Салаха The Independent.

В текущем сезоне 30-летний египтянин сыграл за «Ливерпуль» 37 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 11 результативных передач.

Его команда располагается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка за 25 встречи.