«Ливерпуль» может подписать пять новичков в летнее трансферное окно

«Ливерпуль» в летнее трансферное окно может значительно изменить состав, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, покинуть команду могут полузащитники Наби Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен, Джеймс Милнер еще не принял решение о своем будущем, а Артур вернется в «Ювентус». Также «Ливерпуль намерен приобрести 3-5 игроков.

«Ливерпуль» поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками.