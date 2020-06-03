Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало признался, что испытал облегчении после того, как «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения о продлении аренды до 31 января 2021 года. Нигериец присоединился к английской команде в январе и забил 4 гола в 8 матчах во всех соревнованиях.

— Последние несколько дней были трудными, потому что были разные переговоры, — цитирует пресс-служба клуба Игнало. — Благодарю «Шанхай» за поддержку, потому что они знают, что это то, чего я хочу. С молодых лет я поддерживал «МЮ», и играть за этот клуб — мечта.