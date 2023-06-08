Полузащитник «Реала» Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, сообщает Todofichajes.

По информации источника, в английской команде поражены игрой хавбека и считают его прекрасным усилением. «МЮ» готов предложить Мадриду 100 миллионов евро.

Сообщается, что «Реал» открыт для переговоров по продаже футболиста.

В прошедшем сезоне 24-летний уругваец сыграл 56 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал семь результативных передач.