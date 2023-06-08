Защитник «Челси» вернулся в расположение клуба

Защитник «Челси» Маланг Сарр, выступавший в прошедшем сезоне за «Монако» на правах аренды, вернулся в расположение «синих», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Сарр не присоединится к «Монако» на постоянной основе и будет готовиться к новому сезону с «Челси».

У «Монако» было право выкупа игрока за 15 миллионов евро. В прошедшем сезоне у Сарра 17 матчей за монегасков во всех турнирах.

Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2025 года.