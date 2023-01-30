Полузащитник Онома может покинуть «Фулхэм» в ближайшее время

«Фулхэм» ведет переговоры с полузащитником Джошем Онома о расторжении его контракта, сообщает Sky Sports.

Онома выступает за «Фулхэм» с 2019 года. Срок действующего соглашения 25-летнего англичанина с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

По информации источника, несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника.

В сезоне-2022/23 Онома принял участие в двух матчах за «Фулхэм». Всего полузащитник провел на поле 13 минут и не отметился результативными действиями.