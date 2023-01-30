«Брайтон» объявил о подписании 19-го хавбека АИКа Ясина Аяри за 6 миллионов евро

«Брайтон» объявил о подписании полузащитника АИКа Ясина Аяри.

19-летний шведский хавбек подписал контракт до лета 2027 года. Игрок обошелся «чайкам» в 6 миллионов евро.

За первую команду АИКа хавбек провел 47 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету Аяри 2 матча за сборную Швеции.