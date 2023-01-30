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Сегодня, 17:56

«Вулверхэмптон» оформил трансфер 21-летненго полузащитника «Фламенго»

Иван Шитик
Корреспондент
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Жоао Гомес.
Фото ФК «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Фламенго» Жоао Гомеса.

21-летний футболист заключил контракт с английской командой на пять с половиной лет с опцией продления договора еще на сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 15 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Жоао Гомес провел за «Фламенго», воспитанником которого является, 41 матч.

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Фламенго
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 Ман. Сити 20 14 3 3 53-20 45
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
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 МЮ 20 12 3 5 32-25 39
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 Тоттенхэм 21 11 3 7 40-31 36
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 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
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 Фулхэм 21 9 4 8 32-30 31
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 Брентфорд 20 7 9 4 32-28 30
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 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
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 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
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 Вулверхэмптон 20 4 5 11 12-30 17
18
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
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 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
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 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
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3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 - : -
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
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4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 - : -
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 - : -
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 - : -
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 - : -
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Нот. Форест – Лидс
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Тоттенхэм – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 16
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

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Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 18 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

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