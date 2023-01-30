«Вулверхэмптон» оформил трансфер 21-летненго полузащитника «Фламенго»

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Фламенго» Жоао Гомеса.

21-летний футболист заключил контракт с английской командой на пять с половиной лет с опцией продления договора еще на сезон.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость трансфера в 15 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне Жоао Гомес провел за «Фламенго», воспитанником которого является, 41 матч.