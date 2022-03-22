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«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к Рафинье. Полузащитник хочет, чтобы «Лидс» снизил отступные в 70 миллионов фунтов

«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к полузащитнику «Лидса» Рафинье
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к полузащитнику «Лидса» Рафинье, сообщает UOL.
По информации источника, переговоры «Лидса» с 25-летним бразильцем о новом контракте сорвались из-за нежелания клуба снижать сумму отступных, которая составляет 70 миллионов фунтов.

Отмечается, что полузащитник не был готов отказаться от этого требования даже при повышении зарплаты, потому что считает, что за такие деньги будет сложно перейти в другой клуб.

В нынешнем сезоне Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.uol.com.br/esporte/colunas/mercado-da-bola/2022/03/21/na-mira-de-gigantes-raphinha-recusa-renovacao-de-contrato-no-leeds.htm
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
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 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
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19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
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МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
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20.04 21:45
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Диогу Жота

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Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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П
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Манчестер Юнайтед

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Ливерпуль

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Трент Александр-Арнолд

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 23 1 3
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