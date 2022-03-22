«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к Рафинье. Полузащитник хочет, чтобы «Лидс» снизил отступные в 70 миллионов фунтов
«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к полузащитнику «Лидса» Рафинье, сообщает UOL.
По информации источника, переговоры «Лидса» с 25-летним бразильцем о новом контракте сорвались из-за нежелания клуба снижать сумму отступных, которая составляет 70 миллионов фунтов.
Отмечается, что полузащитник не был готов отказаться от этого требования даже при повышении зарплаты, потому что считает, что за такие деньги будет сложно перейти в другой клуб.
В нынешнем сезоне Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|29
|22
|4
|3
|68-18
|70
|
2
|Ливерпуль
|29
|21
|6
|2
|75-20
|69
|
3
|Челси
|28
|17
|8
|3
|57-19
|59
|
4
|Арсенал
|28
|17
|3
|8
|44-31
|54
|
5
|Тоттенхэм
|29
|16
|3
|10
|47-36
|51
|
6
|МЮ
|29
|14
|8
|7
|48-40
|50
|
7
|Вест Хэм
|30
|14
|6
|10
|49-39
|48
|
8
|Вулверхэмптон
|30
|14
|4
|12
|31-26
|46
|
9
|Астон Вилла
|29
|11
|3
|15
|41-40
|36
|
10
|Лестер
|27
|10
|6
|11
|42-46
|36
|
11
|Саутгемптон
|29
|8
|11
|10
|36-45
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|13
|9
|39-38
|34
|
13
|Брайтон
|29
|7
|12
|10
|26-36
|33
|
14
|Ньюкасл
|29
|7
|10
|12
|32-49
|31
|
15
|Брентфорд
|30
|8
|6
|16
|33-47
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|34-67
|29
|
17
|Эвертон
|27
|7
|4
|16
|29-47
|25
|
18
|Уотфорд
|29
|6
|4
|19
|29-55
|22
|
19
|Бернли
|27
|3
|12
|12
|22-38
|21
|
20
|Норвич
|29
|4
|5
|20
|18-63
|17
|18.12
|00:00
|
Астон Вилла – Бернли
|- : -
|18.12
|20:30
|
Лидс – Арсенал
|1 : 4
|19.12
|17:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|0 : 0
|19.12
|17:15
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|0 : 4
|19.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|2 : 2
|11.01
|22:45
|
Саутгемптон – Брентфорд
|4 : 1
|12.01
|22:45
|
Вест Хэм – Норвич
|2 : 0
|15.02
|23:15
|
МЮ – Брайтон
|2 : 0
|23.02
|22:30
|
Уотфорд – Кр. Пэлас
|1 : 4
|20.04
|21:45
|
Эвертон – Лестер
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|20
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|13
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|13
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Эндрю Робертсон
Ливерпуль
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|23
|1
|3
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|16
|1
|6
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|17
|1
|6