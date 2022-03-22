«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к Рафинье. Полузащитник хочет, чтобы «Лидс» снизил отступные в 70 миллионов фунтов

«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» проявляют интерес к полузащитнику «Лидса» Рафинье, сообщает UOL.

По информации источника, переговоры «Лидса» с 25-летним бразильцем о новом контракте сорвались из-за нежелания клуба снижать сумму отступных, которая составляет 70 миллионов фунтов.

Отмечается, что полузащитник не был готов отказаться от этого требования даже при повышении зарплаты, потому что считает, что за такие деньги будет сложно перейти в другой клуб.

В нынешнем сезоне Рафинья забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.