Пол Инс стал исполняющим обязанности главного тренера «Рединга»

Бывший капитан сборной Англии Пол Инс стал исполняющим обязанности главного тренера «Рединга», сообщает сайт клуба.

Клуб чемпионшипа принял решение расстаться с главным тренером Велько Пауновичем. Стороны расторгли договор по взаимному согласию.

Club statement | Royals part company with Veljko Paunovic by mutual consent. — Reading FC (@ReadingFC) February 19, 2022

На данный момент команда занимает 21-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков в 32 матчах. При этом в последней встрече «Рединг» переиграл «Питерборо» со счетом 3:2.