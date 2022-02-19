«Челси» ждет решения Аспиликуэты по новому контракту

«Челси» предложил новый контракт защитнику Сесару Аспиликуэте. Теперь в лондонском клубе ждут решения 32-летнего испанца, сообщает The Times.

По сведениям источника, предложение «Барселоны» защитнику все еще в силе: контракт до 2024 года с возможностью продления еще на год. Действующее соглашение Аспиликуэты с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Аспиликуэта в 30 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.