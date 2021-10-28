Криштиану Роналду и Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню

Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес подтвердила информацию о своей беременности.

«Рада сообщить, что мы ждем близнецов, — написала Джорджина в Instagram. — Наши сердца наполнены любовью — мы с нетерпением ждем встречи с вами».

У 36-летнего нападающего четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Родригес.