Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню

17:58
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Marca
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Marca
Теги:

Девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес подтвердила информацию о своей беременности.

«Рада сообщить, что мы ждем близнецов, — написала Джорджина в Instagram. — Наши сердца наполнены любовью — мы с нетерпением ждем встречи с вами».

У 36-летнего нападающего четверо детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Родригес.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Дине Авериной не дали побить рекорд всех времен. На оценки снова пришлось подавать протест
Поляки оценили просьбу компании PGNiG снизить цены на газ
0