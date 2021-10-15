Патрис Эвра рассказал о конфликте с Видичем в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, как однажды поссорился с экс-партнером по клубу Неманьей Видичем.

«Однажды мы поссорились и не разговаривали друг с другом три месяца. Мы играли вместе и не говорили друг другу ни слова. Я не говорил ему двигаться влево или вправо. Он молчал. Фергюсону даже пришлось поменять позицию Рио Фердинанда, чтобы мы с Видичем не были рядом.

Так продолжалось три месяца, потом он подошел ко мне в раздевалке и «дал пять». Все в команде сказали «ну наконец-то», так как мы были лучшими друзьями", — цитирует Эвра Mirror.

Эвра играл за «МЮ» с 2006 по 2014 год. Видич выступал за английский клуб также с 2006 по 2014 год.