Патрис Эвра рассказал о конфликте с Видичем в «Манчестер Юнайтед»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, как однажды поссорился с экс-партнером по клубу Неманьей Видичем.
«Однажды мы поссорились и не разговаривали друг с другом три месяца. Мы играли вместе и не говорили друг другу ни слова. Я не говорил ему двигаться влево или вправо. Он молчал. Фергюсону даже пришлось поменять позицию Рио Фердинанда, чтобы мы с Видичем не были рядом.
Так продолжалось три месяца, потом он подошел ко мне в раздевалке и «дал пять». Все в команде сказали «ну наконец-то», так как мы были лучшими друзьями", — цитирует Эвра Mirror.
Эвра играл за «МЮ» с 2006 по 2014 год. Видич выступал за английский клуб также с 2006 по 2014 год.
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