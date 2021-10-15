Бенитес заявил, что не собирается возвращаться в «Ньюкасл»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что не заинтересован в возвращении в «Ньюкасл» на аналогичную должность.

«Им не стоит волноваться насчет этого. Я хочу остаться в «Эвертоне», я счастлив здесь. Я сдержу свое слово и продолжу работать в нынешнем клубе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Бенитеса.

Rafa Benitez announces he's not coming back to Newcastle: «They don't need to worry about that. I decided to stay here at EvertonI'm really happy... I keep my word and continue working here». ? #EFC #NUFC @RichardBuxton_ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2021

Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с марта 2016 года по июнь 2019 года.

Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро.