Бенитес заявил, что не собирается возвращаться в «Ньюкасл»
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что не заинтересован в возвращении в «Ньюкасл» на аналогичную должность.
«Им не стоит волноваться насчет этого. Я хочу остаться в «Эвертоне», я счастлив здесь. Я сдержу свое слово и продолжу работать в нынешнем клубе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Бенитеса.
Rafa Benitez announces he's not coming back to Newcastle: «They don't need to worry about that. I decided to stay here at EvertonI'm really happy... I keep my word and continue working here». ? #EFC #NUFC @RichardBuxton_— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2021
Бенитес возглавлял «Ньюкасл» с марта 2016 года по июнь 2019 года.
Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро.
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