PA: «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Спенсом
Защитник Джед Спенс продлил контракт с «Тоттенхэмом», сообщает PA.
По данным источника, обновленное соглашение с 25-летним англичанином имеет долгосрочный характер. Официально о нем пока не объявлялось.
Действующий контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2028 года. Его продлевали в октябре 2024 года. Спенс играет за «Тоттенхэм» с июля 2022 года. При этом лондонцы отдавали его в аренду в «Лидс», «Ренн» и «Дженоа».
В сезоне-2024/25 защитник в 35 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Новости