Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

15 августа, 07:07

«Брентфорд» заплатит 37 миллионов фунторв стерлингов за Уаттару

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Борнмута» Данго Уаттара близок к переходу в «Брентфорд», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит 37 миллионов фунтов стерлингов с бонусами. Сам футболист хотел уйти, поэтому ему разрешили провести переговоры и пройти медицинское обследование.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона фунтов стерлингов.

В сезоне-2024/25 Уаттара сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Борнмут
ФК Брентфорд
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Сотрудники ТЦК сбили велосипедиста при принудительной мобилизации
Почему картину Климта продали за рекордную сумму. Разбор
В Рязанской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на территории предприятия
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Каземиро уверен, что «Манчестер Юнайтед» выиграет АПЛ

PA: «Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Спенсом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости