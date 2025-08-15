«Брентфорд» заплатит 37 миллионов фунторв стерлингов за Уаттару

Нападающий «Борнмута» Данго Уаттара близок к переходу в «Брентфорд», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма сделки составит 37 миллионов фунтов стерлингов с бонусами. Сам футболист хотел уйти, поэтому ему разрешили провести переговоры и пройти медицинское обследование.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 23 миллиона фунтов стерлингов.

В сезоне-2024/25 Уаттара сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 голевые передачи.