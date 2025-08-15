Футбол
15 августа, 12:22

Руни — об Исаке: «Он — игрок топ-уровня. Ему очень трудно оставаться в «Ньюкасле»

Павел Лопатко

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал ситуацию, в которой оказались «Ньюкасл» и шведский нападающий Александер Исак.

«Исак — игрок топ-уровня. Ему очень трудно оставаться в «Ньюкасле». Вы не знаете, что говорят на уровне совета директоров, но вы можете себе представить, что они хотели бы, чтобы он остался, потому что для «Ньюкасла» потерять Исака, когда они пытаются создать команду, чтобы бороться за чемпионство, — это большая потеря.

Разница сейчас в том, что при соблюдении финансового фэйр-плей «Ньюкаслу» было бы выгодно продать его, чтобы высвободить деньги, привлечь больше игроков и на самом деле сделать команду немного сильнее.

Для Исака это также шанс присоединиться к «Ливерпулю», который только что выиграл АПЛ. Для него это огромная возможность», — сказал 39-летний англичанин в подкасте BBC.

Ранее «Ньюкасл» отклонил заявку на трансфер Исака со стороны «Ливерпуля», который предложил около 130 миллионов евро.

Исак играет за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.

Александер Исак.В АПЛ мегаскандал: Исак отказывается играть за «Ньюкасл» — хочет уйти в «Ливерпуль»
Александер Исак
Уэйн Руни
ФК Ньюкасл Юнайтед
  • ТочныйСчетМатчей.

    15.08.2025

  • Степочкин

    Срочно уходить из Ньюкасла по статье ФИФА.

    15.08.2025

