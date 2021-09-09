Болельщик «Вест Бромвича» признан виновным в расистском оскорблении игрока команды

Болельщик английского клуба «Вест Бромвич» признан виновным в том, что он оскорбил по расовому признаку полузащитника «дроздов» Ромена Сойерса, сообщает 9 сентября Sky Sports.

Правонарушителем оказался 50-летний Саймон Силвуд. Он отрицал свою вину, заявляя, что опубликовал свой комментарий в интернете по ошибке. Болельщик утверждает, что он хотел написать слово «клоун» (buffoon. — Прим. «СЭ»), но автозамена на телефоне исправила это слово на «бабуин» (baboon — Прим. «СЭ»).

Суд счел его аргументы неубедительными и признал виновным в публикации «грубого или оскорбительного сообщения или в инциденте, который носит непристойный или угрожающий характер». Пока неизвестно, как Силвуд будет наказан. Приговор по его делу будет вынесен 30 сентября.