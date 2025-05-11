Футбол
11 мая, 16:05

«Ньюкасл» в большинстве победил «Челси» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

Руслан Минаев
Сандро Тонали.
Фото Reuters

«Ньюкасл» дома победил «Челси» в матче 36-го тура АПЛ — 2:0.

Голы забили Сандро Тонали и Бруно. Гости с 36-й минуты играли вдесятером после удаления форварда Николаса Джексона.

«Ньюкасл» набрал 66 очков и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Челси» с 63 очками — на 5-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая, 14:00. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
2:0
Челси
