«Тоттенхэм» сыграет с «Кристалом Пэласом» в 36-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» : трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)



Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая, 16:15. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)

По итогам 35-ти туров АПЛ «Хотспур» набрал 38 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона с 46 баллами располагается на 12-й строчке премьер-лиги.

