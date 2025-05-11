Футбол
11 мая, 15:20

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Тоттенхэм» сыграет с «Кристалом Пэласом» в чемпионате Англии 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сон Хын Мин, капитан «Тоттенхэма».
Фото Reuters

«Тоттенхэм» сыграет с «Кристалом Пэласом» в 36-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая, 16:15. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:2
Кристал Пэлас

По итогам 35-ти туров АПЛ «Хотспур» набрал 38 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Команда из Лондона с 46 баллами располагается на 12-й строчке премьер-лиги.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ньюкасл» в большинстве победил «Челси» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
