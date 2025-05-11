«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в 36-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.

11 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)

По итогам 35-ти туров АПЛ красные набрали 82 очка и досрочно стали чемпионами. Команда из Лондона с 67 баллами располагается на второй строчке премьер-лиги.

