Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

11 мая, 17:00

«Ливерпуль» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в чемпионате Англии 11 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Reuters

«Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в 36-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«Ливерпуль» — «Арсенал»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Арсенал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:2
Арсенал

По итогам 35-ти туров АПЛ красные набрали 82 очка и досрочно стали чемпионами. Команда из Лондона с 67 баллами располагается на второй строчке премьер-лиги.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
Читайте также
В Минобороны сообщили о дальнейшем расширения контроля в Днепропетровской области
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Ушаков назвал важным визит Путина в Индию в декабре
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
Саночников Репилова и Перетягина арестовали по делу о мошенничестве
Стала известна причина драки между болельщиками «Спартака» и фанатом ЦСКА
Популярное видео
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Спартак» обыграл ЦСКА, «Рубин» победил «Ахмат»: голы дня
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Черноморец»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ньюкасл» в большинстве победил «Челси» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», «Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3
 Ман. Сити 12 7 1 4 24-10 22
4
 Кр. Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
5
 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
6
 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
7
 Брайтон 12 5 4 3 19-16 19
8
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
9
 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
10
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
11
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
12
 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
13
 Ньюкасл 12 4 3 5 13-15 15
14
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
15
 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16
 Нот. Форест 12 3 3 6 13-20 12
17
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
18
 Вест Хэм 12 3 2 7 15-25 11
19
 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20
 Вулверхэмптон 12 0 2 10 7-27 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси 0 : 2
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм 2 : 2
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд 2 : 1
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд 1 : 0
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест 0 : 3
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас 0 : 2
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити 2 : 1
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 9
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 7
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Янкуба Минте
Янкуба Минте

Брайтон

 4
И К Ж
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 9 1 3
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 9 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 11 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости