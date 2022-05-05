«Ливерпуль» ведет переговоры с полузащитником «Монако» Тчуамени

«Ливерпуль» ведет переговоры с полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени.

Как сообщает Daily Express, «Монако» оценивает 22-летнего игрока в 59,5 миллионов евро. Французский футболист также заинтересован в потенциальном переходе в «Реал», который также проявляет интерес к полузащитнику.

Контракт Тчуамени с «Монако» действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 полузащитник провел за монегасков 46 матчей, забил три гола и отдал две результативных передачи.