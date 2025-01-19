«Ноттингем» дома обыграл «Саутгемптон»

«Ноттингем» победил «Саутгемптон» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Голы хозяев в первом тайме забили Эллиотт Андерсон, Каллум Хадсон-Одои и Крис Вуд. У гостей во втором тайме отличился Ян Беднарек, а в добавленное время еще один мяч забил Пол Онуачу.

«Ноттингем» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей. Команда с 44 очками занимает третье место в АПЛ, уступая расположившемуся на второй позиции «Арсеналу» (44) по дополнительным показателям. «Саутгемптон» заработал только 6 очков за сезон и идет на последней строчке в турнирной таблице.