«Эвертон» удержал победу над «Тоттенхэмом»

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«Эвертон» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл «Тоттенхэм» (3:2).

Это первая победа ливерпульской команды после возвращения Дэвида Мойеса на пост главного тренера.

«Эвертон» (20 очков) занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» (24) — н 15-й строчке.